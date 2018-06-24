ربط متابعة عمل فروع «الشؤون الإسلامية» بالوزير مباشرة

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أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ، سلسلة من القرارات تضمنت تكليفات في مختلف وكالات الوزارة، وفرعها في الرياض تضمنت ارتباط فروع الوزارة في مناطق المملكة الـ13 به مباشرة اعتباراً من 10/10/ 1439هـ.

وقد تضمنت تلك القرارات تكليف الشيخ سعد بن صالح اليحيى وكيلاً للوزارة لشؤون المساجد، والشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، وكيلاً للوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي، والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الخضير، وكيلاً مساعداً لشؤون المطبوعات والبحث العلمي لمدة ستة أشهر اعتباراً من اليوم الأحد.

كما تضمنت القرارات تكليف الدكتور عبدالرحمن بن علي العسكر، والدكتور ماجد بن محمد بن مرسال الحربي، والدكتور راشد بن عثمان الزهراني، والشيخ عازب بن سعيد آل مسبل، بالعمل مستشارين في فرع الوزارة بمنطقة الرياض، وتكليف الشيخ عبدالمنعم بن سليمان المشوح، بالعمل مستشاراً في فرع الوزارة بمنطقة الرياض، إضافة إلى عمله في حملة السكينة، اعتباراً من الحادي عشر من شهر شوال 1439هـ.