الكويت.. ضبط متسولة خدعت ضحاياها برسم «3D» على أقدامها

تواصل – متابعات:

ضبطت الأجھزة الأمنیة الكويتیة متسولة من جنسیة خلیجیة، درجت على خداع المواطنین بادعاء أن إحدى ساقیھا مبتورة والأخرى مصابة؛ وذلك برسم ثلاثي الأبعاد على إحدى ساقیھا لتظھر كأنھا تعرضت لحروق شديدة.

وأوضحت الداخلیة الكويتیة، في بيان لها، أن رجال المباحث تمكنوا من الوصول للمتسولة، بعد أن قام مواطنون بنشر مقاطع صوتیة على مواقع التواصل الاجتماعي يحذرون فیھا من امرأة تقوم بالتسول باختلاق روايات وھمیة مختلفة لاستعطاف ضحاياھا.

وتابع البيان “أنه تبین خلال التحقیق مع المرأة أنھا أربعینیة من جنسیة خلیجیة، وقد اعترفت بامتھانھا التسول منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامیة بحقھا”.