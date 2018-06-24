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وزير خارجية فلسطين يشيد بموقف المملكة الرافض لتصفية «قضية العرب الأولى»

وزير خارجية فلسطين يشيد بموقف المملكة الرافض لتصفية «قضية العرب الأولى»
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تواصل – واس:

أشاد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بالمواقف العربية المبدئية والثابتة الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، الرافضة للمشاريع والمؤامرات المشبوهة التي تهدف إلى النيل من قضية العرب الأولى وتصفيتها.

وخص المالكي بالذكر المواقف المُشرفة والشُجاعة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – وجمهورية مصر العربية وقيادتها برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني، والدول العربية الشقيقة وقياداتها كافة، التي تساند حقوق الشعب وتدعم الموقف الفلسطيني في جميع المحافل والمناسبات، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها قضية الشعب الفلسطيني وما تتعرض له من مؤامرات ومخططات أمريكية إسرائيلية هادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وقال المالكي إن هذه المواقف العربية المبدئية والثابتة تؤكد من جديد أهمية الدور العربي الجامع الملتزم بقرارات القمم العربية المختلفة في مواجهة جميع المخططات الرامية إلى إطالة أمد الاحتلال وتهميش القضية الفلسطينية وتصفيتها.

وأضاف: هذه المواقف المُشرفة تُعد دليلاً واضحاً على كذب وخداع الادعاءات الإسرائيلية الأمريكية بشأن الموقف العربي من القضية الفلسطينية، ومحاولة شيطنته، وإحداث وقيعة في الصف العربي الموحد تجاه القضية الفلسطينية بصفتها قضية العرب المركزية.

وأوضح أن الموقف السعودي الذي عبر عنه معالي وزير الخارجية عادل الجبير بتأكيده على أن دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي ثوابت عربية لا تتزحزح، وتجميل صفقة القرن لا يخصنا فإما حل عادل أو لا حل، إضافة إلى الموقف المصري الذي عبر عنه وزير الخارجية سامح شكري، الذي يؤكد رفض مصر لكل العروض التي تنتقص من المبادرة العربية كحل منصف للصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك الموقف الأردني الذي عبر عنه مراراً وزير الخارجية أيمن الصفدي، معلناً تمسك بلاده بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وأكد المالكي أن الطرح الأمريكي المُنحاز بشكل أعمى للاحتلال عبارة عن “وصفة” إسرائيلية بامتياز لدفن القضية الفلسطينية والالتفاف عليها وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية.

وشدد على أن الموقف العربي الصلب يكشف حجم المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية، التي تُحاك في الخفاء تحت ما تُسمى بـ(صفقة القرن)، وحقيقة أنها محاولة لشرعنة الاحتلال وتأييده عبر شطب قضايا الحل النهائي التفاوضية الواحدة تلو الأخرى وإسقاطها من المفاوضات تباعاً، مؤكداً حتمية فشل ما تحاول واشنطن الترويج له وتسويقه من مخططات ومؤامرات لتصفية القضية الفلسطينية.

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