«متحدث الداخلية»: 120 ألف متقدمة على رخص القيادة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم الداخلية اللواء منصور التركي، أنه تم إنشاء 6 مراكز لتعليم المرأة قيادة السيارة في مختلف مناطق المملكة، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي يشارك فيه المتحدث الرسمي لـوزارة الداخلية ومدير عام المرور لتسليط الضوء على تنفيذ القرار السامي بتمكين المرأة من قيادة المركبات.

وأكد التركي، أنهم يطالبون الجميع بعدم مخالفة الأنظمة والتجاوز على حقوق الآخرين وحريتهم، كاشفا أن هناك أكثر من 120 ألف متقدمة على رخص القيادة، ولازال الطلب كبير.

كما كشف التركي، أنه يوجد 9 مناطق لم يتم إنشاء مدارس تعليم قيادة للمرأة وهناك معلومات تؤكد أن النساء في تلك المناطق يردن التعلم.

وفيما يخص التحرش قال التركي، كل من يتجاوز على الآخرين سيتم إخضاعه للأنظمة المعتمدة، وقانون التحرش موجه لكافة الأشخاص.

من جهته أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، أنه تم استحداث جهاز للتعرف على هوية السائقة عن طريق البصمة، مشيدا بالوعي الكبير من قبل النساء للتعامل مع أنظمة المرور.

وعن قيادة الخادمات، أكد مدير عام المرور، أنه لا يوجد ما يمنع الخادمة من القيادة ولكن الإشكالية في نوعية التأشيرة الحاصلة عليها.

ونفى البسامي، وجود مواقف خاصة للنساء وإنما لذوي الاحتياجات الخاصة فقط.