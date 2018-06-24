المرور: رخصة القيادة لا تكفي وحدها للسير في شوارع المملكة

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن حمل رخصة القيادة لا يكفي وحده للسير في شوارع مدن المملكة في كثير من الأحيان، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة الـ 37 من نظام المرور بالمملكة، على “أنه عند ضبط أي قائد مركبة لا يجيد القيادة يحال إلى إدارة المرور المختصة لإعادة تقييمه حتى وإن كان حاملًا لرخصة قيادة”.

وأكدت “المرور”، أن حمل الرخصة ليس سببًا كافيًا للقيادة بالمملكة، وذلك بالرغم من سماح نظام المرور ولائحته التنفيذية لحاملي الرخص الدولية المعترف بها بالقيادة على طرقات المملكة لمدة عام أو انتهاء فترة صلاحياتها أيهما أقرب، أو استبدالها بأخرى سعودية.