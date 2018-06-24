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غداً.. المملكة تعلن تفاصيل مشروعها الوطني الإنساني «مسام»

غداً.. المملكة تعلن تفاصيل مشروعها الوطني الإنساني «مسام»
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تواصل – واس:

تعلن المملكة العربية السعودية غدا الاثنين 11 / 10 / 1439هـ، الموافق 25 / 6 / 2018م عن تفاصيل مشروعها الوطني الإنساني “مسام” ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في حفل سيقام بفندق كروان بلازا مجمع الاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور أصحاب السمو الأمراء والمعالي وكبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية والأممية.

وسيعلن معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خلال الحفل غداً عن تفاصيل المشروع وأهدافه وأهميته للإنسانية بشكل عام والإنسان اليمني بشكل خاص.

يأتي المشروع انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته، وامتداداً للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ورسالتها العالمية في هذا المجال.

كما يأتي الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للقضايا الإنسانية في أرجاء العالم انطلاقاً من سياستها الثابتة التي تدعو إلى التعاون بين الدول والشعوب من أجل تعزيز السلام العالمي والمحافظة على المكتسبات الإنسانية دون النظر إلى دين أو عرق.

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