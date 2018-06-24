«آبل» تدعم هواتف «آيفون» المقبلة بميزة مذهلة

تواصل – وكالات:

كشفت براءة اختراع حديثة أن “آبل” تحاول جلب تكنولوجيا التعرف على خط اليد إلى هواتف “آيفون”؛ إذ تم نشر براءة الاختراع المقدمة من الشركة لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي في فبراير 2014.

وتحمل براءة الاختراع اسم “إدارة التعرف على الكتابة اليدوية في الوقت الفعلي”، وتكشف أيضاً أنها مخصصة لتوفير وظيفة إدخال الكتابة اليدوية على جهاز المستخدم.

ووفقاً لموقع “Gadgetsnow” الأمريكي، يشير وصف البراءة أيضاً إلى أن التعرف على الكتابة اليدوية سوف يدعم لغات متعددة، بما فى ذلك الصينية، لكن لم يتم التأكد ما إذا كانت هذه الميزة ستأتي إلى أجهزة “آبل” أم لا، ولكن من الواضح أن “آبل” تعمل على هذه الفكرة.

يشار إلى أنه من المعتاد ظهور براءات اختراع تابعة لشركة “آبل” قبل شهور من الإعلان عن هواتفها الجديدة، لتبدأ التسريبات والشائعات في الظهور عن مزايا ومواصفات الهواتف المقبلة من “آبل”.