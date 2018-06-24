«آبل» تدعم هواتف «آيفون» المقبلة بميزة مذهلة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

سِر تشغيل «ابن عثيمين» سماعات السيارة الأمامية وإغلاق الخلفية عند سماع القرآن

سِر تشغيل «ابن عثيمين» سماعات السيارة الأمامية وإغلاق الخلفية عند سماع القرآن

«العمل» تكشف حقيقة إصدار تاشيرة «سائقة خاصة»

«العمل» تكشف حقيقة إصدار تاشيرة «سائقة خاصة»

رسمياً.. اليوم بدء تطبيق الأمر الملكي بقيادة النساء للسيارات

رسمياً.. اليوم بدء تطبيق الأمر الملكي بقيادة النساء للسيارات

أمريكا ترحب بموقف المملكة الداعم للسلام بأفغانستان

أمريكا ترحب بموقف المملكة الداعم للسلام بأفغانستان

«آبل» تدعم هواتف «آيفون» المقبلة بميزة مذهلة

«آبل» تدعم هواتف «آيفون» المقبلة بميزة مذهلة
0

تواصل – وكالات:

كشفت براءة اختراع حديثة أن “آبل” تحاول جلب تكنولوجيا التعرف على خط اليد إلى هواتف “آيفون”؛ إذ تم نشر براءة الاختراع المقدمة من الشركة لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي في فبراير 2014.

وتحمل براءة الاختراع اسم “إدارة التعرف على الكتابة اليدوية في الوقت الفعلي”، وتكشف أيضاً أنها مخصصة لتوفير وظيفة إدخال الكتابة اليدوية على جهاز المستخدم.

ووفقاً لموقع “Gadgetsnow” الأمريكي، يشير وصف البراءة أيضاً إلى أن التعرف على الكتابة اليدوية سوف يدعم لغات متعددة، بما فى ذلك الصينية، لكن لم يتم التأكد ما إذا كانت هذه الميزة ستأتي إلى أجهزة “آبل” أم لا، ولكن من الواضح أن “آبل” تعمل على هذه الفكرة.

يشار إلى أنه من المعتاد ظهور براءات اختراع تابعة لشركة “آبل” قبل شهور من الإعلان عن هواتفها الجديدة، لتبدأ التسريبات والشائعات في الظهور عن مزايا ومواصفات الهواتف المقبلة من “آبل”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اكتشاف ثغرة خطيرة تسمح بتجاوز مزايا الأمان واختراق هواتف «آيفون»

اكتشاف ثغرة خطيرة تسمح بتجاوز مزايا الأمان واختراق هواتف «آيفون»

«آبل» تتراجع عن قرارها بشأن «آيفون X»

«آبل» تتراجع عن قرارها بشأن «آيفون X»

ميزة جديدة في هواتف «آيفون» تنقذ حياة الكثيرين

ميزة جديدة في هواتف «آيفون» تنقذ حياة الكثيرين

«أبل» تتخلى عن شاشات «أوليد» لإنتاج هواتف بسعر أقل

«أبل» تتخلى عن شاشات «أوليد» لإنتاج هواتف بسعر أقل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>