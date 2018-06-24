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دراسة تُحذر: الجلوس لفترات طويلة خطير ولا تعوِّضه الرياضة

دراسة تُحذر: الجلوس لفترات طويلة خطير ولا تعوِّضه الرياضة
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن الجلوس لفترات طويلة أمر خطير ولا يتم تعويضه بممارسة الرياضة.

وأوضح الباحثون، أن الكبار يجلسون أكثر من أي وقت مضى، وعدد قليل منهم يهتمون بكيفية جلوسهم طوال اليوم، بحسب موقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

وتشمل بعض أنشطة الجلوس الأكثر شيوعاً تناول وجبات الطعام والقيادة والتحدث على الهاتف باستخدام جهاز كمبيوتر أو تليفزيون أو التليفون الأرضي والقراءة.

وأشار إلى أن الحقيقة أن مقدار الوقت المستغرق في الجلوس قد ازداد بمرور الوقت، مثل الدليفري وخدمات الوجبات الجاهزة، فإننا نجلس أكثر بكثير من كبار السن لفترة أطول، وسوف يفعلون ذلك في كثير من الأحيان.

وأضاف الباحثون أن كثرة الجلوس تسهم في الإصابة بالسمنة، وبالتالي أمراض القلب والسكري، كما أنها لا تعوضها ممارسة الرياضة.

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