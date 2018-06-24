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معاقبة موظف في اليابان بسبب «غذاء مبكر»

معاقبة موظف في اليابان بسبب «غذاء مبكر»
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تواصل – وكالات:

أثارت عقوبة فُرضت على موظف، يبلغ من العمر 64 عاماً في اليابان، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قسوتها.

وتلقى المسؤول، الذي يعمل في مكتب أشغال للمياه في كوبي باليابان، توبيخاً من مديريه، بالإضافة إلى خصم نصف يوم من راتبه، بسبب تركه لمكتبه من أجل شراء وجبة غذاء جاهزة، وذلك قبل 3 دقائق من بدء موعد استراحة الغداء الخاصة بالموظفين في الشركة، وفقاً لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وأوضح مسؤولون في الشركة، في بيان أذيع عبر القنوات المحلية، أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يرتكب فيها الموظف هذه المخالفة؛ إذ لوحظ ارتكابه لها 26 مرة خلال السبعة أشهر الماضية.

وقال مسؤول بالشركة في المؤتمر الصحفي، الأسبوع الماضي: “من المؤسف للغاية أن مثل هذا السلوك السيئ حدث، نعتذر بشدة عن ذلك”.

لكن لاقت تصريحات شركة أشغال المياه استهزاء ونقداً شديدين على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق الناس على الطبيعة المفرطة للعقوبة.

وتعكس هذه الحادثة قضايا ضمن ثقافة “المرتب” في اليابان، والتي تعرضت لهجوم وانتقادات، بعد انتحار موظف يبلغ من العمر 24 عاماً في 2015، في شركة إعلانات رئيسية.

وتتسم حياة الموظفين في الشركات في اليابان بالتوتر الشديد بسبب العمل الزائد، والذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة، وهي الحالة التي يطلق عليها اليابانيون “كاروشي”.

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