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برعاية مؤسسة الراجحي.. مسابقة بوح البنات الكبرى تنظم حملة «مضخّة» في الرياض

برعاية مؤسسة الراجحي.. مسابقة بوح البنات الكبرى تنظم حملة «مضخّة» في الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

يقيم فريق إيراق بالرياض، في المرحلة الثانية حملة بعنوان (مضخة)، وذلك ضمن فعاليات مسابقة بوح البنات الكبرى على قناة المجد، وبرعاية مؤسسة الراجحي الإنسانية.

وتستهدف الحملة أهم أعضاء جسم الإنسان وهو القلب، حيث ستوجه الفعالية للمرحلة المتوسطة والثانوية في يوميها الأولين، والمرحلة الجامعية في اليوم الأخير

ومن المقرر أن تقام الحملة في مدارس التربية النموذجية ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

وتحتوي الحملة على العديد من الفعاليات المسرحية والمسابقات وورش العمل والكثير من المفاجآت، كما يصاحب الحملة بازار لمتاجر مميزة وعديدة.

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