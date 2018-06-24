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«مركز الملك سلمان» يرسل 12 شاحنة إغاثية إلى «الحديدة» باليمن (صور)
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تواصل- واس:

عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس، 12 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مستهدفة أهالي الحديدة، تحمل على متنها 184 طنًا من المواد الغذائية والإيوائية، شملت على 83 طنًا من السلال الغذائية و 53 طنًا من التمور و 48 طنًا من المواد الإيوائية “خيام وبسط وبطانيات”، وتستهدف الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الحديدة اليمنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتوجيهاتهما للمركز بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين للتخفيف من معاناتهم.

 

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