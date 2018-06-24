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الجوف.. جراحة ناجحة لتثبيت كسر عظم مفتت لمصاب في حادث

الجوف.. جراحة ناجحة لتثبيت كسر عظم مفتت لمصاب في حادث
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تواصل – أحمد الرمال:

نجح – بفضل الله – فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا في إجراء جراحة لمصاب، يبلغ من العمر 35 عاماً، كان يعاني من كسر متفتت بعظمة الفنجان (الحق) للفخذ الأيسر وكسر بعظمة الحرقفة اليسرى وكسر وخلع بمفصل العجزي الحويصلي إثر تعرضه لحادث مروري.

حيث تم استقبال المصاب وإجراء الإسعافات الأولية فور وصولها، ومتابعة تطوراتها إلى أن استقرت حالته، وتم تثبيت الكسور بعدد (2) شريحتين إعادة بناء، بعد أن تم تحضير كل ما يلزم لإجراء التدخل الجراحي لتثبيت الكسور، وتم التعامل بمهارة خاصة مع التهتك الشديد بأنسجة الحوض وعضلات البطن، والتعامل أيضاً مع تهتم أوردة الحوض.

وبحمد الله، تحسنت حالة المريض بشكل ملحوظ كما أكدت الأشعة السينية بعد العملية نجاح هذا الإجراء الجراحي.

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