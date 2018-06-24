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مستشفى الملك فهد بجدة ينجح في إنقاذ مريضة من الشلل

مستشفى الملك فهد بجدة ينجح في إنقاذ مريضة من الشلل
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تواصل – فريق التحرير:

أجرى فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجدة، تدخلاً طبياً ناجحاً مع مريضة تبلغ من العمر 37 عاماً منومة بالمستشفى تعرضت لضعف وشلل في الشق الأيسر من الجسم، حيث أصبحت غير قادرة على تحريك اليد والرجل مع وجود شلل في عضلات الوجه اليسرى وفقدان الإبصار من الناحية اليسرى مع ثقل في الكلام؛ وذلك بسبب عدم انتظام نبضات القلب ولإجراء تغيير لجهاز تنظيم ضربات القلب.

ومع وصول الاستشاري المناوب وبعد إجراء الأشعة المقطعية ثم أشعة مقطعية بالصبغة اتضح وجود انسداد في الشريان الأوسط الدماغي ومع صعوبة إعطاء دواء مذيب للجلطة لخطورة النزيف بسبب وجود عملية حديثة، فقد تم استدعاء الفريق الطبي المناوب في الأشعة التداخلية لإجراء قسطرة دماغية، ومن ثم تم إدخال الدعامة المؤقتة حيث تمت إزالة التخثر بنجاح وإرجاع مسار الدم لخلايا الدماغ بشكل مباشر.

وبفضل من الله تحسنت حالة المريضة مباشرة وأصبحت مدركة لحالتها مع تحريك الجهة اليسرى من الجسم وفي اليوم التالي عادت حالتها إلى طبيعتها ما قبل الجلطة وبعد تماثلها للشفاء تماماً خرجت المريضة من المستشفى.

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