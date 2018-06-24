قائد عسكري يمني: العمليات العسكرية ضد ‏الانقلابيين في صعدة على أشدها‏

تواصل – واس:
قال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة ‘‘إن العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستمرة حتى تحرير المحافظة بالكامل‘‘.
وأشاد الأثلة بالتقدم الذي يحرزه الجيش الوطني، مسنودا بقوات التحالف العربي ومختلف جبهات محافظة صعدة، وآخرها الانتصارات التي تحققت، في مديرية رازح ومنطقة الملاحيط.
وأشار قائد محور صعدة إلى أن المعارك ضد الميليشيات الانقلابية على أشدها في مختلف الجبهات منذ انطلاق العملية العسكرية الأخيرة، مطلع الأسبوع الجاري.. مضيفاً أن الميليشيا الحوثية باتت محاصرة في عقر دارها من عدة اتجاهات.