قائد عسكري يمني: العمليات العسكرية ضد ‏الانقلابيين في صعدة على أشدها‏

تواصل – واس:

قال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة ‘‘إن ‏العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي المدعومة ‏من إيران مستمرة حتى تحرير المحافظة بالكامل‘‘.‏

وأشاد الأثلة بالتقدم الذي يحرزه الجيش الوطني، ‏مسنودا بقوات التحالف العربي ومختلف جبهات ‏محافظة صعدة، وآخرها الانتصارات التي تحققت، ‏في مديرية رازح ومنطقة الملاحيط.‏

وأشار قائد محور صعدة إلى أن المعارك ضد ‏الميليشيات الانقلابية على أشدها في مختلف ‏الجبهات منذ انطلاق العملية العسكرية الأخيرة، ‏مطلع الأسبوع الجاري.. مضيفاً أن الميليشيا ‏الحوثية باتت محاصرة في عقر دارها من عدة ‏اتجاهات.‏