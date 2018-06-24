جامعة القصيم تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي المرحلة الثانوية

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أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية الراغبين في الالتحاق بإحدى كلياتها للعام الدراسي الجديد 1439 / 1440هـ، لمرحلة البكالوريوس وذلك بدءاً من يوم غد الاثنين الموافق 11 / 10 / 1439هـ وحتى يوم السبت 16 / 10 / 1439هـ، عبر موقع الجامعة الإلكتروني، حيث أتاحت الجامعة كافة معلومات التقديم على مختلف الكليات وطريقة التسجيل والقبول عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

وأكد الدكتور فهد الأحمد عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أن التقديم يتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري وحسب النسب الموزونة والمكافئة، ووفق المقاعد المتاحة في كل تخصص، حيث يحق لأي متقدم أو متقدمة رفع اعتراض أو تظلم بعد انتهاء فترة التسجيل، مشيرًا إلى أن الجامعة تتيح هذا العام أكثر من 70 تخصصاً بمختلف فروعها المنتشرة في محافظات منطقة القصيم.

ولفت “الأحمد” إلى أن الجامعة قد أتاحت للطالبات التقديم في إحدى كليات الجامعة في مدينتها أو محافظتها فقط، إلا في التخصصات التي لا تتوافر في تلك المحافظة، حيث يحق لكل طالبة التقديم عليها حتى ولو كانت خارج محافظتها أو مدينتها.

وأوضح “الأحمد” أن شروط القبول تتضمن الحصول على الشهادة الثانوية العامة بحيث لا يكون قد مضى عليها مدة تزيد عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى اجتياز اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي، واجتياز أي اختبار أو مقابلة شخصية يتطلبها القسم المراد التقديم عليه، وكذلك الموافقة على الدراسة لمن يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة، كما يشترط ألا يكون الطالب قد فصل من جامعة القصيم أو أي جامعة أخرى فصلاً تأديبياً.

وعبر “الأحمد” عن تمنياته بالتوفيق والسداد للطلاب والطالبات الجدد، وأن يتمكنوا من الالتحاق بالتخصص والكلية التي يرغبونها، سائلا الله عز وجل أن يجعلهم زخراً للجامعة وللوطن في المستقبل.