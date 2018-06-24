جامعة القصيم تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي المرحلة الثانوية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

سِر تشغيل «ابن عثيمين» سماعات السيارة الأمامية وإغلاق الخلفية عند سماع القرآن

سِر تشغيل «ابن عثيمين» سماعات السيارة الأمامية وإغلاق الخلفية عند سماع القرآن

«العمل» تكشف حقيقة إصدار تاشيرة «سائقة خاصة»

«العمل» تكشف حقيقة إصدار تاشيرة «سائقة خاصة»

رسمياً.. اليوم بدء تطبيق الأمر الملكي بقيادة النساء للسيارات

رسمياً.. اليوم بدء تطبيق الأمر الملكي بقيادة النساء للسيارات

أمريكا ترحب بموقف المملكة الداعم للسلام بأفغانستان

أمريكا ترحب بموقف المملكة الداعم للسلام بأفغانستان

جامعة القصيم تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي المرحلة الثانوية

جامعة القصيم تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي المرحلة الثانوية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية الراغبين في الالتحاق بإحدى كلياتها للعام الدراسي الجديد 1439 / 1440هـ، لمرحلة البكالوريوس وذلك بدءاً من يوم غد الاثنين الموافق 11 / 10 / 1439هـ وحتى يوم السبت 16 / 10 / 1439هـ، عبر موقع الجامعة الإلكتروني، حيث أتاحت الجامعة كافة معلومات التقديم على مختلف الكليات وطريقة التسجيل والقبول عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

وأكد الدكتور فهد الأحمد عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أن التقديم يتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري وحسب النسب الموزونة والمكافئة، ووفق المقاعد المتاحة في كل تخصص، حيث يحق لأي متقدم أو متقدمة رفع اعتراض أو تظلم بعد انتهاء فترة التسجيل، مشيرًا إلى أن الجامعة تتيح هذا العام أكثر من 70 تخصصاً بمختلف فروعها المنتشرة في محافظات منطقة القصيم.

ولفت “الأحمد” إلى أن الجامعة قد أتاحت للطالبات التقديم في إحدى كليات الجامعة في مدينتها أو محافظتها فقط، إلا في التخصصات التي لا تتوافر في تلك المحافظة، حيث يحق لكل طالبة التقديم عليها حتى ولو كانت خارج محافظتها أو مدينتها.

وأوضح “الأحمد” أن شروط القبول تتضمن الحصول على الشهادة الثانوية العامة بحيث لا يكون قد مضى عليها مدة تزيد عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى اجتياز اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي، واجتياز أي اختبار أو مقابلة شخصية يتطلبها القسم المراد التقديم عليه، وكذلك الموافقة على الدراسة لمن يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة، كما يشترط ألا يكون الطالب قد فصل من جامعة القصيم أو أي جامعة أخرى فصلاً تأديبياً.

وعبر “الأحمد” عن تمنياته بالتوفيق والسداد للطلاب والطالبات الجدد، وأن يتمكنوا من الالتحاق بالتخصص والكلية التي يرغبونها، سائلا الله عز وجل أن يجعلهم زخراً للجامعة وللوطن في المستقبل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الملحقيات الثقافية للمبتعثين تُحذر من جامعات «القبول المنخفض»

الملحقيات الثقافية للمبتعثين تُحذر من جامعات «القبول المنخفض»

مدرسة للقرآن في حضن جبل.. يأتيها الطلاب من كل صوب

مدرسة للقرآن في حضن جبل.. يأتيها الطلاب من كل صوب

التدريب المهني: فتح باب القبول للتقديم على برامج الكليات التقنية

التدريب المهني: فتح باب القبول للتقديم على برامج الكليات التقنية

السلحفاة القاتلة.. أكلت جرواً وتسببت في فصل معلم أمريكي (فيديو)

السلحفاة القاتلة.. أكلت جرواً وتسببت في فصل معلم أمريكي (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>