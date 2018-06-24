كوب من هذا المشروب المنزلي يقضي على «غازات البطن»

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يعاني بعض الأشخاص من مشكلة كثرة الغازات بسبب عادات خاطئة في تناول الطعام، وهو ما يسبب انتفاخ البطن والغازات، ويمكن علاج هذه الغازات بطرق طبيعية أو بالطب البديل.

ووجود الغازات أمر طبيعي داخل القناة الهضمية، ولكن بعض الناس الذين يعانون من مشاكل مثل: متلازمة القولون العصبي تزداد هذه المشكلة لديهم مع ألم في البطن.

وبحسب موقع “STEP TO HEALTH”، فإن بذور الينسون علاج فعال لغازات البطن؛ نظراً لأنها تقلل من الالتهاب وتساعد الجسم على الهضم بشكل جيد، مقدماً وصفة لذلك.

المقادير

1- ملعقة من بذور الينسون (15 جراماً)

2- كوب ماء (250 مللي)

طريقة عمل وصفة الينسون لعلاج غازات البطن

1- قم بتسخين الماء إلى أن يغلي.

2- أضف بذور الينسون إلى الماء.

3- بعد أن تغلي قم بإطفاء الحرارة واتركها تبرد لمدة 12 دقيقة.

4- اشرب كوباً من شاي الينسون بعد كل وجبة.