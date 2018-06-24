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«أمانة كبار العلماء»: السماح للمرأة بقيادة السيارة من المصالح الراجحة

«أمانة كبار العلماء»: السماح للمرأة بقيادة السيارة من المصالح الراجحة
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تواصل – فريق التحرير:

دعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات في قيادة السيارة, والمحافظة على قيمنا الإسلامية التي تميز بها هذا الشعب السعودي الكريم الوفي لدينه وقيادته ووطنه، وأشارت إلى أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة من المصالح الراجحة.

وقالت أمانة الهيئة، “اتخذ ولاة الأمر -أيدهم الله- قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة؛ بناء على ما رأوه من المصالح الراجحة في هذا الموضوع، وبعد أن أخذوا برأي أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء الذين أفادوا بأن الأصل الإباحة‘‘.

وأضافت أمانة كبار العلماء، “الذي نوصي به الجميع تقوى الله، ثم التقيد بالأنظمة والتعليمات، وقد سنت الدولة -أيدها الله- من الأنظمة ما يكفل -بإذن الله- المحافظة على قيمنا الإسلامية التي تميز بها هذا الشعب السعودي الكريم الوفي لدينه وقيادته ووطنه‘‘.

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