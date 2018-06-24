«التحالف»: الحوثيون يتعمدون تعطيل ومنع دخول السفن لميناء الحديدة

تواصل – وكالات:

أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنهم مستمرون في إصدار تصاريح للسفن المتوجهة لميناء الحديدة، وقالت ان الميليشيا الحوثية تتعمد تعطيل ومنع دخول السفن لميناء الحديدة.

وتابعت قيادة التحالف القول ان الميليشيا الحوثية تعطل وتمنع دخول سفينتين لميناء الحديدة لأكثر من شهرين.، وان السفينتان اللتان عطلتهما الميليشيات تحمل المشتقات النفطية.

ومن جانب أخر، أعلن الجيش اليمني، تحقيقه تقدما ميدانيا جديدا في ‏معاركه التي يخوضها ضد مليشيا الحوثي ‏المدعومة من إيران في محافظة لحج جنوب اليمن.‏

وقال مصدر عسكري في تصريح نقله الموقع الإلكتروني ‏لوزارة الدفاع اليمنية ‘‘إن قوات الجيش مسنودة من ‏التحالف العربي استعادت مناطق العنين وجبل ‏موجر ومناطق صبيح‘‘.‏

وأضاف “أن القوات اتجهت نحو مناطق المرابحة ‏بعد وصولها إلى مستوصف سوق الخميس جنوبي ‏مديرية القبيطة، في شمال لحج‘‘.‏

وأفاد المصدر ، أن المعارك لا تزال ‏مستمرة، وسط تقدم متواصل لقوات الجيش وفرار ‏جماعي لعناصر المليشيا نحو مناطق المرابحة ‏التي تتجه القوات نحوها لتحريرها.‏