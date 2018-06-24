مصادر يمنية: مصرع 1000 حوثي منذ بدء معركة تحرير الحديدة

تواصل – وكالات:

نقلت قناة “سكاي نيوز” عن مصادر يمنية، قولها ‘‘إن ما لا يقل عن 1000 عنصر من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم منذ بدء معركة تحرير الحديدة‘‘.

من ناحية أخرى، استكملت قوات الجيش اليمني تحرير ‏سلسلة جبال تويلق في مديرية رازح جنوبي ‏غرب ‏محافظة صعدة‏.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة محمد بن عبدالله العجابي ‘‘‏إن قوات الجيش نفّذت عملية واسعة ‏لتأمين السلسلة ‏الجبلية‘‘ موضحاً ‏أن قوات ‏الجيش قامت ‏بتمشيط جميع المواقع المحيطة، ‏وتطهير ما تبقى من جيوب ‏للميليشيا في تلك السلسلة.

وأكد قائد اللواء الثالث عاصفة أن المعارك أسفرت عن ‏تكبيد الميليشيا خسائر بشرية كبيرة وأن ‏عشرات الجثث ‏لعناصرها لا تزال متناثرة في ميدان المواجهات.‏

وعثرت قوات الجيش على مخزن أسلحة يضم ‏صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع ‏بالإضافة إلى ‏كميات كبيرة من الألغام والعبوات المختلفة وأجهزة ‏اتصالات عسكرية.‏