«الإسكان»: تسليم الوحدات السكنية بمشروع «تلال الغروب» في جدة بعد عامين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«المكرمي» المهتدي للسنة: رأيت السحر والسجود للبشر وسب الصحابة وتحريف القرآن

«المكرمي» المهتدي للسنة: رأيت السحر والسجود للبشر وسب الصحابة وتحريف القرآن

«العمل» تكشف حقيقة إصدار تاشيرة «سائقة خاصة»

«العمل» تكشف حقيقة إصدار تاشيرة «سائقة خاصة»

رسمياً.. اليوم بدء تطبيق الأمر الملكي بقيادة النساء للسيارات

رسمياً.. اليوم بدء تطبيق الأمر الملكي بقيادة النساء للسيارات

أمريكا ترحب بموقف المملكة الداعم للسلام بأفغانستان

أمريكا ترحب بموقف المملكة الداعم للسلام بأفغانستان

«الإسكان»: تسليم الوحدات السكنية بمشروع «تلال الغروب» في جدة بعد عامين

«الإسكان»: تسليم الوحدات السكنية بمشروع «تلال الغروب» في جدة بعد عامين
0

 

تواصل – جدة:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم ‘‘إن تسليم نحو 7 آلاف وحدة سكنية في مشروع تلال الغروب في جدة سيكون بعد سنتين من توقيع العقود النهائية‘‘.

وأوضح السويلم، أن مشاريع الوزارة في الشراكة مع المطورين المؤهلين تكون مدة تنفيذها خلال عامين إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى من تاريخ توقيع العقود.

وأشار إلى أنه من المنتظر اكتمال مشروع تلال الغروب في جدة خلال عامين، في ظل تفعيل تقنيات البناء الحديثة من خلال تحالف سعودي – صيني ، بحسب الاقتصادية.

ولفت إلى أن برنامجاً سكنياً سيُطلِق عدداً من معارض الوحدات السكنية في المناطق المختلفة في المملكة تزامناً مع الدفعات الشهرية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جدة.. مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة يعلن عن توفر وظائف شاغرة

جدة.. مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة يعلن عن توفر وظائف شاغرة

جدة.. اجتماع لوزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية باليمن

جدة.. اجتماع لوزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية باليمن

وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية باليمن يجتمعون اليوم في جدة

وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية باليمن يجتمعون اليوم في جدة

مسابقة «علَّمني رسول الله أذكاري» بـ«دعوي السلامة» في جدة

مسابقة «علَّمني رسول الله أذكاري» بـ«دعوي السلامة» في جدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>