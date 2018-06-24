«الإسكان»: تسليم الوحدات السكنية بمشروع «تلال الغروب» في جدة بعد عامين

تواصل – جدة:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم ‘‘إن تسليم نحو 7 آلاف وحدة سكنية في مشروع تلال الغروب في جدة سيكون بعد سنتين من توقيع العقود النهائية‘‘.

وأوضح السويلم، أن مشاريع الوزارة في الشراكة مع المطورين المؤهلين تكون مدة تنفيذها خلال عامين إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى من تاريخ توقيع العقود.

وأشار إلى أنه من المنتظر اكتمال مشروع تلال الغروب في جدة خلال عامين، في ظل تفعيل تقنيات البناء الحديثة من خلال تحالف سعودي – صيني ، بحسب الاقتصادية.

ولفت إلى أن برنامجاً سكنياً سيُطلِق عدداً من معارض الوحدات السكنية في المناطق المختلفة في المملكة تزامناً مع الدفعات الشهرية.