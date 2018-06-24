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«الحصيني»: لا توجد مؤشرات على تسجيل درجات حرارة قياسية هذا العام

«الحصيني»: لا توجد مؤشرات على تسجيل درجات حرارة قياسية هذا العام
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تواصل – الرياض:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يكون الصيف حول المُعدل المُعتاد في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن درجات الحرارة في الرياض على سبيل المثال ستتراوح بين 41 إلى 43 درجة مئوية.

وقال الحصيني خلال مداخلة على قناة “mbc”: ‘‘إنه لا توجد مؤشرات أولية حتى الآن تدل على أن هذا الصيف ستسجل فيه درجات حرارة قياسية‘‘ موضحاً أن هذا الأمر قد يتغير مع وجود كتلة هوائية حارة لعدة أيام على بعض المناطق؛ ما يؤثر على ارتفاع درجات الحرارة بشكل مؤقت.

وأضاف الحصيني، أن المناطق الجنوبية وخاصةً أبها وعسير والباحة والمرتفعات الجبلية بجازان يتوقع أن تشهد هطول أمطار أعلى من المعدلات السنوية خلال هذا الصيف، مبيناً أنه سيحدث أيضاً هطول أمطار صيفية على المناطق الوسطى والشرقية والشمالية.

ولفت إلى أن الرياح المُثيرة للغبار والأتربة في المملكة ترتبط بمواسم مثل موسم رياح البوارح والذي يستمر قرابة شهر على فترات متقطعة، إلى جانب موسم آخر يستمر قرابة شهر إلى شهرين، لافتاً إلى أن الرياح مسألة عويصة تحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون الإقليمي.

 

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