«المكرمي» المهتدي للسنة: رأيت السحر والسجود للبشر وسب الصحابة وتحريف القرآن

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قال محمد عبدالله أحمد المكرمي، المهتدي إلى السنة من الطائفة الإسماعيلية، “رأيت السحر والسجود للبشر وسب الصحابة، وتحريف القرآن وقذف عرض النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء غير الله والبدع، بأم عيني، والحمدلله الذي أنقذني من كل هذا إلى عبادة رب العباد، وهذه منّة من الله تستوجب الشكر ويقيني بضلال المعتقد الإسماعيلي لا أشك فيه قيد أنملة‘‘.

محمد عبدالله أحمد المكرمي، يعرف نفسه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالقول، “جدي زعيم الطائفة الإسماعيلية السليمانية، ومهتدي للسنة هدفي نشر التوحيد‘‘.