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«تحفيظ القرآن» بالإحساء تبدأ دورتها المكثفة في رحاب المسجد النبوي

«تحفيظ القرآن» بالإحساء تبدأ دورتها المكثفة في رحاب المسجد النبوي
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تواصل – الإحساء:

نفذت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالأحساء يوم أمس، الدورة المكثفة لحفظ القرآن الكريم في رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة بمشاركة 27 طالبًا وبمتابعة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله السلطان.

وأوضحت إدارة الجمعية بحسب “اليوم” أن هذا البرنامج من البرامج النوعية التي تقدمها الجمعية لطلابها وللراغبين في حفظ كتاب الله، وحرصًا منها على توفير الأجواء المناسبة لاتقان الحفظ.

وأشارت إدارة الجمعية إلى أنها تسعى خلال العام لتقديم العديد من البرامج التي تساعد الطلاب على حفظ كتاب الله، ومن البرامج برنامج «إتمام وإتقان» الذي يهتم بالحافظين وبمن تجاوزوا 15 جزءًا، ويأتي في سلسلة البرامج برنامج يوم الجمعة من بعد صلاة الفجر الى الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

وأضافت إدارة الجمعية، أنه يتم الإعداد من الشؤون التعليمية بالجمعية على إيجاد برنامج مكثف في وقت وجيز للطلاب؛ لتأكيد حفظهم ومتابعة ما تبقى من كتاب الله في أجواء روحانية وفي تفرغ تام بعيدا عن المشاغل، حيث تم اختيار المدينة المنورة؛ لما لها من أجواء إيمانية وروحانية، وتم إعداد برنامج مكثف لهم وتوفير سكن وثلاث وجبات للطعام لتضمن للجميع وسائل الراحة والتفرغ للحفظ والمراجعة، وتم إقامة البرنامج على فترتين في اليوم، يتم خلالهما حفظ ومراجعة القرآن وتقديم برامج ترفيهية وزيارات لمشايخ وعلماء المدينة.

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