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«العتيبي»: مجمع الملك سلمان للحديث صيانة للسنة النبوية

«العتيبي»: مجمع الملك سلمان للحديث صيانة للسنة النبوية
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تواصل – الرياض:

قال الكاتب محمد العتيبي ‘‘إن الأمر الملكي الذي أمر بإنشاء «مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف» في المدينة المنورة، والذي مهمته الرئيسية: الجمع والتصنيف والتحقيق والدراسة، وتم من أجل ذلك تكوين مجلس علمي يضم صفوة من علماء الحديث الشريف حول العالم؛ جاء حفظا وعناية لثاني مصادر التشريع -بعد القرآن الكريم- وتعزيزا وتعظيما لله وكتابه ولرسوله، صلى الله عليه وسلم، بنشر أحاديثه الصحيحة، خصوصا في هذا الوقت المهم الذي كثر فيه التحريف والافتراء على السنة وعلمائها، والطعن في الأحاديث من خلال أسانيدها ورواتها وتداول المكذوب منها والضعيف، والتي يستخدمها المغرضون والحاسدون وبعض الفرق الضالة لتشكيك الناس في دينهم، فكانت هذه الخطوة المباركة لحراستها وصيانتها وإعلاء شأنها ومكانتها وفقا للمنهج السلفي الصحيح‘‘.

وكتب العتيبي في مقال نشر بصحيفة “الوطن” أن تأسيس هذا المجمع “بمثابة صفعة في وجه الأعداء وكل من يحاول المساس بها، لتتم طباعتها وتوزيعها صحيحة نقية لكل الأقطار والأقاليم في أنحاء العالم وبلغات عالمية”.

وأضاف “خادم الحرمين الشريفين بهذا الأمر الملكي القاضي بإنشاء هذا المجمع العظيم يؤكد تمسك دولتنا المباركة وقيادتنا الحكيمة على مر الأزمان بدستورها الذي يعتز به ويفخر كل مسلم (كتاب الله وسنة رسوله)، قاطعا الطريق على كل حاقد وعدو لهذه البلاد المباركة وعلى كل من يسيء استخدامها والاستدلال بها لهوى في نفسه أو لحزبه ومصالحه الشخصية، أو لأي سبب كان من كلا الطرفين من المتطرفين (المنحلين والمتشددين)”.

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