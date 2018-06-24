7 أسباب دفعت الأمم المتحدة لتصنيف المملكة ضمن صدارة العالم في قطاع الاتصالات

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تواصل – الرياض:

صنفت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات) المملكة ضمن فئة الدول الأعلى نضوجاً في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم.

وتضمنت الفئة الأعلى عدداً من الدول المتقدمة منها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وتتميز الدول المصنفة ضمن فئة الدول الأعلى نضوجاً باتباعها أفضل الممارسات الدولية لتهيئة البيئة الملائمة لتنمية القطاع وتطويره من خلال العمل بشكل تشاركي مع المعنيين بالقطاع بهدف تحقيق غايات اقتصادية واجتماعية.

ووفقا لـ”الوطن” فإن هناك 7 عوامل هي التي ساعدت المملكة لتكون ضمن ضمن فئة الدول الأعلى نضوجاً في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم، نستعرضها كالآتي:

  • تهيئة البيئة الملائمة لتنمية قطاع الاتصالات وتنقية المعلومات والمساهمة في تطويره.
  • إجراء أول إطلاق تجريبي ناجح للجيل الخامس (أحدث تقنيات الهواتف المتنقلة).
  • الاهتمام البالغ بالنطاق العريض وخدماته، وذلك لإثرها على الإقتصاد المحلي ومساهمتهافي تحقيق رؤية المملكة 2030.
  • تنفيذ العديد من المبادرات التي تعني بتوفير الجيل الخامس في الممللكة.
  • إجراء أول إطلاق تجريبي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتقنية الجيل الخامس في الخبر.
  • إقامة مزاد علني للطيف الترددي.
  • تمكين إنترنت الأشياء في المملكة

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