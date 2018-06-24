7 أسباب دفعت الأمم المتحدة لتصنيف المملكة ضمن صدارة العالم في قطاع الاتصالات

تواصل – الرياض:

صنفت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات) المملكة ضمن فئة الدول الأعلى نضوجاً في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم.

وتضمنت الفئة الأعلى عدداً من الدول المتقدمة منها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وتتميز الدول المصنفة ضمن فئة الدول الأعلى نضوجاً باتباعها أفضل الممارسات الدولية لتهيئة البيئة الملائمة لتنمية القطاع وتطويره من خلال العمل بشكل تشاركي مع المعنيين بالقطاع بهدف تحقيق غايات اقتصادية واجتماعية.

ووفقا لـ”الوطن” فإن هناك 7 عوامل هي التي ساعدت المملكة لتكون ضمن ضمن فئة الدول الأعلى نضوجاً في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم، نستعرضها كالآتي: