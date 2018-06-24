100 عامًا من الشموخ.. جامع القوعي بالرس يعود للحياة

تواصل – الرس:

احتفى أهالي بلدة “القوعي” جنوب غرب محافظة الرس، بعودة جامع البلدة لرونقه الجديد بعد إعادة ترميمه، حيث بدت تتلاشى ملامحه التي كان عليها منذ أن بني في العام 1325هـ، وبقيت ملازمة له ما يزيد على 115 عاماً.

وتكفل ببناء الجامع أحد أبناء البلدة المخلصين؛ صالح بن ناصر العوفي، الذي أوكل المهمة لمختصين في البناء التراثي، حيث تم استخدام الأدوات نفسها التي استخدمت في بناء الجامع.

وكان الأهالي قبل ما يزيد على 100 عام استخدموا في البناء أكثر من 30 ألف لبنة مصنوعة من الطين، مجلوبة من وادي الرمة، وخلطت بالتبن، وتم تخميرها أربعين يوماً، كما استعمل في بناء الجامع خشب الأثل وجريد النخل، وأما الأعمدة فمن الخرز الحجري، وعند الترميم تم الحفاظ على أساسات المسجد القديم، وروعي في ترميمه الحفاظ على أساسات المسجد القديم، واستعمل بعض الأخشاب السليمة، وحافظ على المصابيح القديمة، والرواق، وجرى فرش الأرضية بـ”البطحاء المشخولة”، كما تم الإبقاء على خلوة الإمام في مقدمة المسجد.