مستشفى القريات العام ينقذ عشرينية كانت تعاني من حمل خارج الرحم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

أمريكا ترحب بموقف المملكة الداعم للسلام بأفغانستان

أمريكا ترحب بموقف المملكة الداعم للسلام بأفغانستان

«المرور»: لا استثناء للنساء من مخالفات تظليل السيارات

«المرور»: لا استثناء للنساء من مخالفات تظليل السيارات

تصنيف المملكة ضمن فئة الدول الأعلى نضوجاً في تنظيم قطاع الاتصالات

تصنيف المملكة ضمن فئة الدول الأعلى نضوجاً في تنظيم قطاع الاتصالات

تفحم طفلين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة في حريق مروع بمحايل عسير (صور)

تفحم طفلين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة في حريق مروع بمحايل عسير (صور)

مستشفى القريات العام ينقذ عشرينية كانت تعاني من حمل خارج الرحم

مستشفى القريات العام ينقذ عشرينية كانت تعاني من حمل خارج الرحم
0

تواصل – القريات:

نجح الفريق الطبي بقسم النساء والولادة بمستشفى القريات العام، في إنقاذ حالة مريضة تبلغ من العمر 24 عاماً بعد إجراء عملية عاجلة لها.

وفي التفاصيل، ذكرت الاستشارية المعالجة، بأن المريضة راجعت قسم طوارئ النساء وهي تعاني من آلام شديدة في البطن وأجريت لها أشعة تلفزيونية حيث تبين من خلالها وجود تجمع دموي داخل تجويف البطن، نتيجة وجود حمل خارج الرحم، وتقرر إجراء عملية بشكل عاجل وتم نقل المريضة مباشرة إلى قسم العمليات لأجراء عملية بالمنظار.

ووفقا لـ”الرياض” فقد جرت العملية تحت إشراف استشارية النساء والولادة، حيث تبين أن بطن المريضة كانت تحتوي على ما يعادل نصف لتر من الدم نتيجة انفجار الحمل خارج الرحم، في قناة فالوب اليمنى، وتم السيطرة على النزيف وغسل البطن، والحمد لله تكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى، وهي بصحة جيده الجدير بالذكر أن حالتها تعتبر من الحالات الخطرة كما ذكر المختصين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

التهاب جيوب أنفية يتطور ويأكل عظام جمجمة شاب بمكة

التهاب جيوب أنفية يتطور ويأكل عظام جمجمة شاب بمكة

نجران.. إنقاذ حياة ثمانيني يعاني من ورم سرطاني بالمعدة

نجران.. إنقاذ حياة ثمانيني يعاني من ورم سرطاني بالمعدة

في جراحة نادرة.. استئصال ورم ليفي ضخم من رحم امرأة بولادة نجران

في جراحة نادرة.. استئصال ورم ليفي ضخم من رحم امرأة بولادة نجران

جازان.. نجاح استئصال ورم بقاع جمجمة مريض في مستشفى الملك فهد

جازان.. نجاح استئصال ورم بقاع جمجمة مريض في مستشفى الملك فهد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>