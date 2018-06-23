مستشفى القريات العام ينقذ عشرينية كانت تعاني من حمل خارج الرحم

تواصل – القريات:

نجح الفريق الطبي بقسم النساء والولادة بمستشفى القريات العام، في إنقاذ حالة مريضة تبلغ من العمر 24 عاماً بعد إجراء عملية عاجلة لها.

وفي التفاصيل، ذكرت الاستشارية المعالجة، بأن المريضة راجعت قسم طوارئ النساء وهي تعاني من آلام شديدة في البطن وأجريت لها أشعة تلفزيونية حيث تبين من خلالها وجود تجمع دموي داخل تجويف البطن، نتيجة وجود حمل خارج الرحم، وتقرر إجراء عملية بشكل عاجل وتم نقل المريضة مباشرة إلى قسم العمليات لأجراء عملية بالمنظار.

ووفقا لـ”الرياض” فقد جرت العملية تحت إشراف استشارية النساء والولادة، حيث تبين أن بطن المريضة كانت تحتوي على ما يعادل نصف لتر من الدم نتيجة انفجار الحمل خارج الرحم، في قناة فالوب اليمنى، وتم السيطرة على النزيف وغسل البطن، والحمد لله تكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى، وهي بصحة جيده الجدير بالذكر أن حالتها تعتبر من الحالات الخطرة كما ذكر المختصين.