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اليوم.. الأتراك يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

اليوم.. الأتراك يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
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تواصل – واس:

بدأ  الناخبون في تركيا  الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم، في انتخابات رئاسية وبرلمانية.

يبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) وينتهي في الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش) ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 60 مليون شخص من إجمالي عدد سكان تركيا الذي يبلغ 81 مليون نسمة.

ومن بين المرشحين إلى جانب الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، محرم إنجه مرشح الرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري العلماني، وصلاح الدين دمرداش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد المسجون حاليًا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وتظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان لن يتمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، ولكن من المتوقع فوزه في جولة إعادة تجري في الثامن من يوليو.

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