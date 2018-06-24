العلاقة بين قيادة المرأة والجرائم المعلوماتية.. يوضحها خبير أدلة رقمية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«العمل» تكشف حقيقة إصدار تاشيرة «سائقة خاصة»

«العمل» تكشف حقيقة إصدار تاشيرة «سائقة خاصة»

أمريكا ترحب بموقف المملكة الداعم للسلام بأفغانستان

أمريكا ترحب بموقف المملكة الداعم للسلام بأفغانستان

«المرور»: لا استثناء للنساء من مخالفات تظليل السيارات

«المرور»: لا استثناء للنساء من مخالفات تظليل السيارات

تصنيف المملكة ضمن فئة الدول الأعلى نضوجاً في تنظيم قطاع الاتصالات

تصنيف المملكة ضمن فئة الدول الأعلى نضوجاً في تنظيم قطاع الاتصالات

العلاقة بين قيادة المرأة والجرائم المعلوماتية.. يوضحها خبير أدلة رقمية

العلاقة بين قيادة المرأة والجرائم المعلوماتية.. يوضحها خبير أدلة رقمية
0

تواصل – الرياض:

قال الدكتور عبدالرزاق بن عبدالعزيز المرجان -عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي- استشاري الأدلة الرقمية ‘‘إن هناك رابطا بين الجرائم المعلوماتية وقيادة المرأة‘‘.

وأوضح “المرجان”، في مقال بصحيفة “عكاظ”، أن “نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة يهدف إلى تحقيق 4 أهداف رئيسية من ضمنها حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة”.

وتابع، أن “قيادة المرأة في المملكة تعتبر حدثاً جديداً فقد تنشأ عن ذلك جرائم مستحدثة مرتبطة بالجرائم المعلوماتية كانتهاك الخصوصية أو الآداب العامة أو أن تكون الأجهزة الإلكترونية المصدر الوحيد لإثبات ارتكاب الجريمة كجريمة التحرش في الطرقات”.

وأشار إلى أن هناك صورا عدة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية كأدوات لارتكاب الجرائم المعلوماتية، ومنها المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التواصل”.

وأكد أن هناك عدة صور لاستخدام الأجهزة الإلكترونية كمصدر للأدلة الرقمية، ومنها “توثيق الصوتي والمرئي لحالات التحرش كالمضايقة بالتعمد بمضايقة المرأة أثناء القيادة في الطريق لمحاولة جعلها تفقد السيطرة وتقوم بهذا الدور أجهزة الجوال”.

وأضاف، أن “التوثيق المرئي لبعض القضايا وفي بعض الأماكن كالتحرش في محطات الوقود والمواقف العامة وسرقة المركبات وتقوم بهذا الدور الكاميرات الأمنية”.

ونصح الجميع، بالالتزام وعدم التهور والمبالغة باستخدام أجهزة الجوال لانتهاك خصوصية الغير، كتصوير النساء أثناء القيادة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التهكم فقد يكون جهاز الجوال طريقك إلى السجن أو الغرامة أو كلاهما حسب المادتين الثالثة والخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شروط وغرامات خدمة «الأجرة العائلية» 

شروط وغرامات خدمة «الأجرة العائلية» 

عبر «كلنا أمن».. 4 خطوات للإبلاغ عن مخترقي خصوصيتك على الإنترنت

عبر «كلنا أمن».. 4 خطوات للإبلاغ عن مخترقي خصوصيتك على الإنترنت

النيابة العامة: التنصت على الإنترنت دون إذن نظامي «جريمة معلوماتية»

النيابة العامة: التنصت على الإنترنت دون إذن نظامي «جريمة معلوماتية»

الأمن العام: السجن وغرامة نصف مليون ريال عقوبة التشهير بالآخرين (فيديو جراف)

الأمن العام: السجن وغرامة نصف مليون ريال عقوبة التشهير بالآخرين (فيديو جراف)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>