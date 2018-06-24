الجمارك: 8 شروط للدخول عبر المنافذ البرية للمملكة بالسيارات الخاصة

تواصل – فريق التحرير:

تفرض الجمارك 8 اشتراطات للقادمين إلى المملكة عبر المنافذ البرية بسياراتهم، وتسري هذه الشروط على السائقات بعد دخول قرار قيادة المرأة حيز التنفيذ منذ اليوم.

وتشترط الجمارك على المركبات القادمة بصحبة المسافرين أن تكون مسجلة رسمياً في البلد المرخصة به وبموجب وثيقة تثبت ذلك، إضافة إلى ضرورة أن يكون ترخيص السيارة ساري المفعول.

كما يستوجب على قائد أو قائدة إبراز تأمين المركبة غير السعودية من إحدى الشركات المعتمدة في المملكة يغطي أراضيها طوال مدة الإدخال المؤقت.

وتشترط الجمارك أن يكون المسافر أو المسافرة مالكاً للسيارة أو موكلاً بقيادتها بموجب وكالة خاصة صادرة من البلد الذي سجلت فيه السيارة و مصدقة حسب الأصول.

كما تشترط الجمارك أن يكون للمسافر أو المسافرة القادمين بسياراتهم إلى المملكة إقامة صالحة في البلد الذي سجلت فيه السيارة إن لم يكن من مواطني تلك الدولة، إضافة إلى ضرورة أن يكون أو تكون حاصلة على رخصة قيادة سارية المفعول.

وتمنع الجمارك دخول السيارات التي تحمل لوحات غير سعودية مع مواطنين ما لم يتم تقديم ما يثبت إقامتهم النظامية في الدولة المسجلة فيها تلك السيارات، إضافة إلى منعها دخول السيارات ذات المقود الأيمن.