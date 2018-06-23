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الهند.. ذئب بشري اغتصب طفلة عمرها 6 سنوات وهشم رأسها (فيديو)

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تواصل – وكالات:

وثق مقطغ فيديو صورته إحدى كاميرات المراقبة، جريمة بشعة قام بها أحد الأشخاص بالهند، حيث قام باختطاف طفلة عمرها 6 أعوام فقط.

وأظهر مقطع الفيديو أن “الجاني” أختلس لحظات ليلية هادئة في أحد الشوارع بالهند، ليختطف خلالها  الطفلة إلا أن كاميرات مراقبة وثقت عملية الخطف والتي انتهت بكارثة عقب زفاف في مدينة قاليور الهندية.

وظهرت الطفلة في فستان أبيض يزيد من براءتها التي لم تشفع لدى الخاطف الذي أكمل خطته للنهاية دون أي رحمة، إذ عثر على جثة الطفل بعد فترة وجيزة مغطاة بالأشجار، وكانت مهشمة الرأس، بحسب “العربية”.

وحاولت الطفلة الفرار من الخاطف إلا أنها صاح فيها فردعها عن محاولتها، ثم اصطحبها إلى مكان غير معلوم، حيث اغتصبها ثم قتلها بوحشية.

وبدورها، ألقت الشرطة القبض على المجرم، أمس الجمعة أثناء عودته وحده للحي.

وكانت الشرطة قد بدأت في عملية بحث طوال الليل يوم الحادث، بناءً على بلاغ من والدي الطفلة، انتهت بالعثور على الطفلة على بعد حوالي 500 متر فقط عن موقع حفل الزواج.

وتواصل الشرطة التحقيق في القضية، بينما تشير التحقيقات المبدئية إلى أن وجه الطفلة تعرض للتهشيم بواسطة حجر، كما أكدت أن الفتاة تعرضت لاغتصاب عنيف.

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