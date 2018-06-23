«فرنسية» تدخل غينيس بأسرع وقت في كتابة الرسائل النصية

تواصل – وكالات:

حققت إحدى المشاركات في مهرجان للمبدعين أقيم مؤخراً في فرنسا، رقماً قياسياً عالمياً بتمكنها من كتابة أسرع رسالة نصية باستخدام جميع الأحرف الأبجدية خلال (7.44) ثانية فقط.

حطمت روزي بالدوين رقمها القياسي السابق لأسرع وقت لكتابة الحروف الأبجدية على شاشة هاتف محمول يعمل باللمس والذي بلغ 16 ثانية، أثناء مهرجان كان ليون للإبداع.

وقد دخلت بالدوين سجل غينيس للأرقام القياسية بعدما حققت هذا الرقم الجديد، حيث منحت لجنة تابعة لموسوعة غينيس اللقب لها.

وقالت بالدوين معلقة على إنجازها: ” كنت أعرف بأنني سأنجح في مسعاي، وأحقق رقماً قياسياً جديداً. أنا سعيدة للغاية وأتطلع للمزيد من الإنجازات المستقبلية”

من جهتهم صرّح مسؤولون من موسوعة غينيس بأنه سيحضرون المهرجان حتى يوم الجمعة، لإتاحة المجال للمشاركين الآخرين الذين يرغبون بتحطيم رقم بالدوين القياسي، بحسب ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.