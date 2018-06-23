مطعم يطرد المتحدثة باسم البيت الأبيض بسبب عملها مع ترامب

تواصل – وكالات:

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز، السبت إن “صاحبة مطعم في فرجينيا كان ترغب في تناول العشاء فيه طلبت منها مغادرته بسبب عملها مع الرئيس دونالد ترمب، حدث ذلك في مطعم “ذي ريد هين” في ليكسنغتون في ولاية فرجينيا المحاذية لواشنطن.

وكتبت في تغريدة مساء الجمعة: “طلبت مني صاحبة مطعم ريد هين بليكنغستون في فرجينيا المغادرة لأني أعمل لحساب رئيس الولايات المتحدة، وغادرت بأدب”.

وأضافت المكلفة بالرد على أسئلة الصحافيين يوميا في البيت الأبيض، أن تصرف صاحبة المطعم “يدل على سلوكها أكثر منه عني” موضحة “أنا أبذل على الدوام أقصى جهودي لمعالمة الناس، حتى الذين لا أتفق معهم، باحترام وسأواصل القيام بذلك”.

وكشف الواقعة عبر فيسبوك رجل قال إنه نادل في المطعم، وروى على حسابه أنه اهتم بخدمة ساندرز “خلال مدة بلغت دقيقتين”.

وتعرض المطعم السبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى العديد من التعليقات تفاوتت بين الإيجابية والسلبية بسبب موقفه الرافض لاستقبال ساندرز، وتضامنت مع ساندرز زميلتها في الخارجية هيثر نويرت التي كتبت على تويتر “أنا آسفة لمعاملتك بهذه الطريقة”.

وكان متظاهرون تهجموا من جهة أخرى الثلاثاء على وزيرة الأمن الداخلي كرستين نيلسن عندما كانت تتناول العشاء في مطعم مكسيكي بواشنطن.

وكان المحتجون يعبرون عن غضبهم لدفاعها عن سياسة الهجرة المثيرة للجدل التي يعتمدها ترامب وأدت إلى فصل أكثر من ألفي قاصر عن أسرهم.