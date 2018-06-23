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تفاصيل «احتجاز» قائد طائرة سعودية «خاصة» في أمريكا

تفاصيل «احتجاز» قائد طائرة سعودية «خاصة» في أمريكا
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تواصل – وكالات:

ذكرت صحيفة «بورتلاند برس هيرالد» الأمريكية، أن “نيابة فلوريدا” قررت احتجاز قائد طائرة سعودية (خاصة) بعد أن هبطت في مطار بانجور استنادا إلى قرار نيابة فلوريدا.

وذكرت الصحيفة أن قائد الطائرة ليس سعودي الجنسية ويدعى مانسين ويبلغ من العمر 49 عاما.

وأوضحت “أنه كان في طريقة إلى ولاية لوس انجلس الأمريكية، إذ أنه متهم بسرقة 9000 دولار، بعد أن وعد رجلا يسكن في ولاية فلوريدا في عام 2016 بأن يساعده في الحصول على رخصة الطيران بالإضافة إلى منحه وظيفة للعمل كطيار لدى شركة طيران ميانمار”.

كما أوضحت الصحيفة أن الطائرة قد هبطت لحاجتها لدعم فني كزيادة الوقود وإعادة الإمداد وذلك قبل أن تصل إلى مقرها الأخير في “لوس انجلس”.

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