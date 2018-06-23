حدث بالفعل.. لصوص يستخدمون «الديناميت» لسرقة صراف آلي

تواصل – وكالات:

هزّ انفجار منطقة كينسينجتون بولاية فيلادلفيا بعدما استهدف لصوص جهاز ماكينة صراف آلي بالديناميت.

وقالت صحيفة “سي بي إس نيوز” الأمريكية: إن “شرطة فيلادلفيا ألقت القبض على امرأة مشتبه بها بعد ساعات قليلة من الانفجار ولا تزال الاتهامات ضد المرأة معلقة إلى حين العثور على المشتبه به الآخر”.

وأوضح موظف في المتجر، طلب عدم ذكر اسمه، أن الانفجار هز المبنى بأكمله، وكان هناك أضرار كبيرة في الجزء العلوي من جهاز الصراف الآلي، ولكن العملات النقدية لم تتعرض لأذى.

وبحسب الصحيفة، لا يزال المسؤولون غير متأكدين بعد من أي صلة بين الحادث، وثلاثة حوادث أخرى تنطوي على متفجرات في المدينة في الأسبوعين الماضيين.