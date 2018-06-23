جازان.. إنذار وإغلاق أكثر من 3 آلاف محل ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»

تواصل – جازان:

واصلت أمانة منطقة جازان، والبلديات التابعة لها جهودها في تنفيذ حملة ” غذاؤكم أمانة”، والتي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك من خلال مراقبة الأسواق، والمحلات التجارية، والبسطات الشعبية بمدينة جيزان وفي محافظات منطقة جازان.

وأسفرت 2847 جولة ميدانية قامت بها الأمانة وبلديات المنطقة في شهر رمضان عن ضبط العديد من المخالفات، ومصادرة كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إغلاق وإنذار وتغريم المحال المخالفة، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.

وبلغت عدد المواقع التي جهزتها أمانة منطقة جازان، والبلديات المرتبطة بها لاحتفالات عيد الفطر المبارك بالمنطقة 54 موقعا، وتم تزيين 272 شارعاً، وصيانة 5331 عمود إنارة.

وأكد أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، على استمرار العمل وتكثيف الجولات الميدانية من قبل الأمانة والبلديات التابعة لها لمراقبة الأسواق والمحال التجارية، مشيرا إلى أنه تم زيارة 12639 محلا، وإنذار 2911 منها، وإغلاق 125 محلا، ومصادرة 8412 كجم مواد غذائية، وتغريم المخالفين 1335000 ريال، مشيرا إلى أن الأمانة تحرص على سلامة وصحة المستهلك.

وشددّ على أهمية دور المواطنين وتفاعلهم مع الأمانة والبلديات من خلال الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات على هاتف الطوارئ 940، مثمنا جهود وكالة الخدمات، وإدارة صحة البيئة، والمراقبيين الصحيين، وبلديات المنطقة في حملة غذاؤكم أمانة، مؤكدا متابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ لخدمة المنطقة، والعمل على الارتقاء بها وازدهارها، وخدمة المواطنين، ومواكبة رؤية المملكة 2030.