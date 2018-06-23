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وزير المالية الألماني يكشف مصير «العملة الأوروبية»

وزير المالية الألماني يكشف مصير «العملة الأوروبية»
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تواصل – وكالات:

في مقابلة صحيفة نشرت اليوم السبت، سئل وزير المالية الألماني أولاف شولز عما إذا كانت العملة الأوروبية ستظل قائمة بعد عشر سنوات، فأجاب قائلا إنه لا رجوع عن اليورو.

وأبلغ شولز صحيفة راينشي بوست الألمانية “نعم. لا رجوع عن اليورو.. إنه يضمن مستقبلنا المشترك في أوروبا”.

وأضاف أن خطة مبدئية لتعزيز منطقة اليورو اتفقت عليها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء محادثات في منتجع ميسبرغ خارج برلين هذا الأسبوع ستحمي اليورو من الأزمات.

وقال شولز “مع اتفاقات ميسبرغ نحن نعزز بناء منزل أوروبا… أن يحتوي على سقف متين يتحمل العواصف والأيام المطيرة في المستقبل. لدينا قوة دافعة جديدة في أوروبا والفضل في هذا يرجع إلى الرئيس ماكرون”.

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