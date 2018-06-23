«آبل» تتراجع عن قرارها بشأن «آيفون X»

تواصل – وكالات:

كشف تقرير حديث أن هناك ميزة أرادت “آبل” أن تحذفها من هاتف “آيفون X” ولكنها تراجعت في اللحظات الأخيرة.

وذكر موقع “بلومبرج” الأمريكي أن “آبل” كانت تخطط لإزالة منفذ LIGHTNING PORT، من هاتفها الرائد “IPHONE X” ولكن بطريقة ما لم تتحول الفكرة إلى حقيقة.

وأوضح الموقع أن مصممي “آبل” كانوا يفكرون في جعل الهاتف الذكي خاليًا من الأسلاك تمامًا؛ ما يعني إزالة تقنية الشحن السلكية، ولكن الشركة تراجعت لأن تقنية الشحن اللاسلكي كانت ولا تزال أبطأ من ما يتم تقديمه مع الشحن السلكي.

ومن المتوقع أن تطرح “آبل” ثلاثة طرازات جديدة من أجهزة “آيفون” في وقت لاحق من هذا العام، مع عرض واحد لشاشة LCD وشاشتين أخريين تعرضان شاشات OLED.