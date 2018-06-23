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الخارجية الأمريكية: إيران ستواجه «حنق العالم» في هذه الحالة

الخارجية الأمريكية: إيران ستواجه «حنق العالم» في هذه الحالة
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تواصل – وكالات:

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو “إيران” من محاولة حيازة أسلحة نووية، قائلاً إنها ستواجه “حنق العالم كله” إذا فعلت ذلك، لكنه عبر عن أمله ألا تكون هناك ضرورة لاستخدام القوة من جانب الولايات المتحدة ضد طهران.

وقال في مقابلة مع المعلق السياسي هيو هيويت أجريت، أمس الجمعة وأذيعت اليوم على القناة التلفزيونية الإخبارية “إم.إس.إن.بي.سي”: (ليس من مصلحة إيران محاولة حيازة أسلحة نووية أيا كان مصير الاتفاق النووي معها).

وأضاف: “آمل أن يفهموا أنهم إذا أخذوا في تكثيف برنامجهم النووي فإن حنق العالم كله سيصب عليهم”.

وتابع قائلا: “إذا حاولوا إنشاء زوج إضافي من أجهزة الطرد المركزي هذا أمر مختلف تماماً عن أن يبدأوا الانتقال إلى برنامج أسلحة فهذا لن يجده العالم كله مقبولاً وسنجد أنفسنا في النهاية على طريق لا أعتقد أنه سيخدم أفضل مصالح إيران”. ومع ذلك قال بومبيو إنه لا يتحدث عن رد عسكري أمريكي.

وتابع: “عندما أقول الحنق فلا تخلط ذلك بالعمل العسكري، عندما أقول الحنق فأنا أقصد العار الأدبي والقوة الاقتصادية التي تسقط عليهم، هذا ما أتحدث عنه، لا أتحدث عن العمل العسكري هنا، آمل حقاً ألا يكون الأمر كذلك أبداً، ليس هذا ما يخدم أفضل مصالح أي طرف”.

وعندما ركز المعلق على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفعل كل ما عليها فعله لمنع إيران من حيازة الأسلحة النووية قال بومبيو: “كان الرئيس ترامب بعيداً عن أي غموض في تصريحاته القائلة إن إيران لن تتمكن من حيازة سلاح نووي”.

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