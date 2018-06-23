سفارة المملكة بسريلانكا تكشف ملابسات وفاة مواطنة غرقاً

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

أمريكا ترحب بموقف المملكة الداعم للسلام بأفغانستان

أمريكا ترحب بموقف المملكة الداعم للسلام بأفغانستان

«المرور»: لا استثناء للنساء من مخالفات تظليل السيارات

«المرور»: لا استثناء للنساء من مخالفات تظليل السيارات

تصنيف المملكة ضمن فئة الدول الأعلى نضوجاً في تنظيم قطاع الاتصالات

تصنيف المملكة ضمن فئة الدول الأعلى نضوجاً في تنظيم قطاع الاتصالات

تفحم طفلين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة في حريق مروع بمحايل عسير (صور)

تفحم طفلين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة في حريق مروع بمحايل عسير (صور)

سفارة المملكة بسريلانكا تكشف ملابسات وفاة مواطنة غرقاً

سفارة المملكة بسريلانكا تكشف ملابسات وفاة مواطنة غرقاً
0

تواصل – الرياض:

كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا، اليوم السبت، ملابسات وفاة مواطنة غرقاً في أحد الأنهار بسريلانكا، مقدمة أحرّ التعازي لذويها.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أنها تابعت بلاغاً بتاريخ 20 يونيو الحالي بشأن فقدان المواطنة التي كانت برفقة ذويها في رحلة سياحية بمدينة “كاندي” وسط سريلانكا.

وأضافت السفارة أنه بعد التنسيق مع الجهات المختصة السريلانكية، وبداية عملية البحث تبين أن عائلة المواطنة تعرضت لحادث خلال جولة في أحد الأنهار بمدينة “كاندي”، حيث تم إخلاء أفراد العائلة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، فيما عُثر على المواطنة من قبل فرق الإنقاذ والقوات البحرية وقد وافتها المنية غرقاً إثر الحادث.

وأكدت السفارة أنه تم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالحادثة والتنسيق مع الجهات المختصة وبحضور ذوي المواطنة لاستكمال عملية نقل الجثمان إلى المملكة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تفاصيل جديدة في حادثة وفاة مواطنة غرقا في سريلانكا

تفاصيل جديدة في حادثة وفاة مواطنة غرقا في سريلانكا

«مدني ثادق» ينتشل 3 غرقى في سد رويغب

«مدني ثادق» ينتشل 3 غرقى في سد رويغب

مسلمو سريلانكا يشتكون من حملات الترهيب ضدهم

مسلمو سريلانكا يشتكون من حملات الترهيب ضدهم

بالفيديو.. قرويون في سريلانكا ينقذون فيلاً علق داخل قناة مائية

بالفيديو.. قرويون في سريلانكا ينقذون فيلاً علق داخل قناة مائية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>