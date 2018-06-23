سفارة المملكة بسريلانكا تكشف ملابسات وفاة مواطنة غرقاً

تواصل – الرياض:

كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا، اليوم السبت، ملابسات وفاة مواطنة غرقاً في أحد الأنهار بسريلانكا، مقدمة أحرّ التعازي لذويها.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أنها تابعت بلاغاً بتاريخ 20 يونيو الحالي بشأن فقدان المواطنة التي كانت برفقة ذويها في رحلة سياحية بمدينة “كاندي” وسط سريلانكا.

وأضافت السفارة أنه بعد التنسيق مع الجهات المختصة السريلانكية، وبداية عملية البحث تبين أن عائلة المواطنة تعرضت لحادث خلال جولة في أحد الأنهار بمدينة “كاندي”، حيث تم إخلاء أفراد العائلة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، فيما عُثر على المواطنة من قبل فرق الإنقاذ والقوات البحرية وقد وافتها المنية غرقاً إثر الحادث.

وأكدت السفارة أنه تم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالحادثة والتنسيق مع الجهات المختصة وبحضور ذوي المواطنة لاستكمال عملية نقل الجثمان إلى المملكة.