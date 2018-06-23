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«التعليم» تعلن أسماء المرشحات مبدئيا لشغل 4855 وظيفة تعليمية

«التعليم» تعلن أسماء المرشحات مبدئيا لشغل 4855 وظيفة تعليمية
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تواصل – فريق التحرير::

أعلنت وزارة التعليم اليوم السبت، عن أسماء المرشحات مبدئيا لشغل 4855 وظيفة تعليمية نسائية، ضمن الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية التي أعلن عنها في 20 رمضان الماضي.

ودعت الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، المرشحات بشكل مبدئي إلى مطابقة بياناتهن لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 11 شوال الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 14 شوال خلال أوقات العمل الرسمي.

وطلبت الوزارة من المرشحات الحضور مصطحباتٍ معهن متطلبات المطابقة التالية:

  1. أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.
  2. وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة إلى كشف الدرجات.
  3. الحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل.
  4. الحاصلات على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً غير تربوي.
  5. الحاصلات على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.
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