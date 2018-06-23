«التعليم» تعلن أسماء المرشحات مبدئيا لشغل 4855 وظيفة تعليمية

تواصل – فريق التحرير::

أعلنت وزارة التعليم اليوم السبت، عن أسماء المرشحات مبدئيا لشغل 4855 وظيفة تعليمية نسائية، ضمن الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية التي أعلن عنها في 20 رمضان الماضي.

ودعت الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، المرشحات بشكل مبدئي إلى مطابقة بياناتهن لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 11 شوال الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 14 شوال خلال أوقات العمل الرسمي.

وطلبت الوزارة من المرشحات الحضور مصطحباتٍ معهن متطلبات المطابقة التالية: