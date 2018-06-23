مجهولون يعبثون بلوحة إرشادية على طريق بيشة.. و«النقل» تنقذ الموقف

تواصل – بيشة:

كشفت وزارة النقل عن تلقيها بلاغًا من أحد المواطنين مفاده؛ عبث مجهولين بلوحات إرشادية على طريق “الرين- بيشة” بتغيير المسافات الأصلية المكتوبة عليها؛ لتضليل المارة.

وأوضحت الوزارة أنها قامت على الفور بإعادة اللوحات الإرشادية على الطريق إلى وضعها الطبيعي، بعد تأكدها من حقيقة بلاغ المواطن محمد الشهراني الذي ذكر فيه أن العبث باللوحات الإرشادية قد يؤدي إلى استغلال مرتادي الطرق.

واستجابت وزارة النقل لطلب مقدم البلاغ وأعادت الوضع إلى ما كان عليه، فيما اقترح المواطن رفع اللوحات الإرشادية إلى مسافة كافية تضمن عدم وصول ضعاف النفوس إليها وأن يعمم على كل اللوحات الإرشادية على الطرق في أنحاء المملكة كافة.