مجهولون يعبثون بلوحة إرشادية على طريق بيشة.. و«النقل» تنقذ الموقف

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

أمريكا ترحب بموقف المملكة الداعم للسلام بأفغانستان

أمريكا ترحب بموقف المملكة الداعم للسلام بأفغانستان

«المرور»: لا استثناء للنساء من مخالفات تظليل السيارات

«المرور»: لا استثناء للنساء من مخالفات تظليل السيارات

تصنيف المملكة ضمن فئة الدول الأعلى نضوجاً في تنظيم قطاع الاتصالات

تصنيف المملكة ضمن فئة الدول الأعلى نضوجاً في تنظيم قطاع الاتصالات

تفحم طفلين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة في حريق مروع بمحايل عسير (صور)

تفحم طفلين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة في حريق مروع بمحايل عسير (صور)

مجهولون يعبثون بلوحة إرشادية على طريق بيشة.. و«النقل» تنقذ الموقف

مجهولون يعبثون بلوحة إرشادية على طريق بيشة.. و«النقل» تنقذ الموقف
0

تواصل – بيشة:

كشفت وزارة النقل عن تلقيها بلاغًا من أحد المواطنين مفاده؛ عبث مجهولين بلوحات إرشادية على طريق “الرين- بيشة” بتغيير المسافات الأصلية المكتوبة عليها؛ لتضليل المارة.

وأوضحت الوزارة أنها قامت على الفور بإعادة اللوحات الإرشادية على الطريق إلى وضعها الطبيعي، بعد تأكدها من حقيقة بلاغ المواطن محمد الشهراني الذي ذكر فيه أن العبث باللوحات الإرشادية قد يؤدي إلى استغلال مرتادي الطرق.

واستجابت وزارة النقل لطلب مقدم البلاغ وأعادت الوضع إلى ما كان عليه، فيما اقترح المواطن رفع اللوحات الإرشادية إلى مسافة كافية تضمن عدم وصول ضعاف النفوس إليها وأن يعمم على كل اللوحات الإرشادية على الطرق في أنحاء المملكة كافة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«هيئة النقل» تُحذِّر من تطبيق غير مرخص.. وتتوعد بالغرامة

«هيئة النقل» تُحذِّر من تطبيق غير مرخص.. وتتوعد بالغرامة

مجلس هيئة النقل العام يُناقش اللوائح المنظمة لقطاعات النقل

مجلس هيئة النقل العام يُناقش اللوائح المنظمة لقطاعات النقل

ثاني حالة وفاة.. ماذا يجري بمركز غسيل الكُلى في «بيشة»؟!

ثاني حالة وفاة.. ماذا يجري بمركز غسيل الكُلى في «بيشة»؟!

إغلاق 7 مكاتب لنقل الحجاج والمعتمرين في تبوك

إغلاق 7 مكاتب لنقل الحجاج والمعتمرين في تبوك

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>