تحذير للنساء.. «بودرة التلك» تسبب السرطان

تواصل – وكالات:

قال محامٍ بريطاني يدعى “فيليب غوير”: إن هناك خطرًا يهدد السيدات اللاتي تجاوزن سن الأربعين، من احتمالية الإصابة بالسرطان بسبب استخدامهن “بودرة التلك” في فترة المراهقة.

وأضاف “غوير” أنّ بودرة التلك التي تنتجها علامات تجارية عالمية ثبت علاقتها بمرض السرطان؛ حيث إن الكثير من السيدات أصبن بالسرطان ولا يعلمن أن ذلك مرتبط باستخدام مكونات بودرة التلك، صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وحرّك المصابون بالمرض، وخاصة بسرطان المبيض، الناتج عن استخدام بودرة التلك في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد مُصنِّعي المنتج، والآن يسعى ضحايا المرض ذاته في بريطانيا أن يتبعن نفس النهج.

ووصف “غوير” أنَّ ما حدث يعد فضيحة، مشيرًا إلى أن آلاف السيدات أصبن بالسرطان ولا يدرين أن بودرة التلك هي السبب.