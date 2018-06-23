اليمن.. مسلحون يقتلون ممثلاً مسرحياً بالضالع

تواصل – وكالات:

في واقعة مؤسفة ونادرة تعقب مسلحون ممثلاً مسرحياً بالعاصمة اليمنية صنعاء، وحاولوا مراراً الفتك به حتى تمكنوا من قتله فجر السبت، بعد تهريبه من بين أيديهم واختبائه بأحد المنازل.

التفاصيل تعود إلى أن الممثل الشاب عبدالله الصعيبي من محافظة صنعاء، تم استدعاؤه لتقديم عروض مسرحية للأطفال بالمدينة على خشبة مسرح سينما الضالع، إلا أن مسلحين استهدفوه دون سبب واضح.

وسعى المسلحون للفتك بالممثل الشاب لكن عدداً من الأشخاص تمكنوا من تهريبه إلى منزل أحد مضيفيه، إلا أن مسلحين تابعوه إلى داخل المنزل وقتلوه فجر السبت.

وأثارت الواقعة غضب الناشط الجنوبي جمال بن عطاف، فقال: “قتلوا نفساً مسلمة معصومة بغير حق، يجب ألا يفلتوا من العقاب وألا تغيب شمس هذا اليوم إلا والقتلة في قفص الاتهام، لينالوا القصاص العادل النفس بالنفس وهذا واجب على جميع الأجهزة الأمنية والمواطنين في الضالع”.