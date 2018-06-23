مقتل جنرال من الحرس الثوري الإيراني في سوريا

تواصل – وكالات:

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مقتل أحد جنرالاته في سوريا خلال مهمة تقديم استشارات للقوات الموالية للحكومة السورية.

وجاء في نبأ قصير أوردته وكالة أنباء الحرس الثوري الإيراني، أن الجنرال الميداني شاهرخ دائي بور قُتل في مدينة البوكمال في سوريا خلال مهمة تقديم استشارية للقوات الموالية للحكومة السورية.

ولم تعطِ الوكالة أية معلومات حول ظروف مقتل الجنرال الذي عرفت عنه على أنه قائد سابق لوحدة خلال الحرب الإيرانية-العراقية (1980-1988) وأصيب خلال هذا النزاع قبل أن يتولى مناصب متعددة في سلاح المدفعية.

والبوكمال الواقعة في شرق سوريا على بعد كيلومترات فقط من الحدود العراقية سيطرت عليها القوات الموالية للحكومة السورية وحلفاؤها في نوفمبر 2017 من أيدي مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يستند إلى شبكة واسعة من المصادر في سوريا، فإن القوات الحكومية السورية استعادت في 11 يونيو مواقع كان تنظيم الدولة الإسلامية تمكن من دخولها في قسم من المدينة خلال فترة حوالي 72 ساعة بعد هجوم أطلقه إثر سلسلة هجمات انتحارية دامية.

وتشكل إيران مع روسيا أبرز داعمي نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ويتواجد في سوريا آلاف المقاتلين الإيرانيين أو الأفغان الذين تعتبرهم طهران “متطوعين” وكذلك “مستشارين عسكريين” لدعم النظام السوري.

وتشير الصحافة الإيرانية في بعض الأحيان إلى معلومات عن خسائر في سوريا.