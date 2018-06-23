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النيابة العامة: السجن وغرامة 100 ألف ريال عقوبة التحرش الجنسي

النيابة العامة: السجن وغرامة 100 ألف ريال عقوبة التحرش الجنسي
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة من عدد من التصرفات المسيئة التي تعد ضمن جريمة “التحرش الجنسي” في نظام مكافحة التحرش الجنسي.

وأوضحت النيابة في تغريدة لها على ‘‘تويتر‘‘ أن تلك التصرفات ستعرض مرتكبها لعقوبة السجن التي تصل إلى سنتين، أو غرامة مالية قد تصل لـ 100 ألف ريال.

وبينت النيابة، أن تلك التصرفات تتمثل في (أي قول أو فعل أو إشارة بأي وسيلة كانت ذات مدلول جنسي، تجاه شخص آخر، تمس الجسد أو العرض، أو تخدش الحياء)، مؤكدة أن كل ذلك يعد جريمة تحرش جنسي.

وتابعت “ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنتين، وبغرامة مالية تصل مائة ألف ريال”.

 

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