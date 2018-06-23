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الابتسام في صورة «جواز السفر» يحميك من هذا الخطر

الابتسام في صورة «جواز السفر» يحميك من هذا الخطر
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تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة، إلى أن استبدال التعبير المحايد المستخدم في صور تحديد الهوية بالابتسامة العريضة، يمكن أن يساعد في منع تزوير الهوية.

درست جامعة يورك إمكانية تحديد هوية الشخص المبتسم في الصورة بسهولة أكبر، وذلك في محاولة لاكتشاف كيفية تحسين معدلات نجاح تحديد الهوية، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وبالنسبة للدراسة، طُلب من 40 مشاركاً أن يطابقوا 60 صورة لأشخاص غير معروفين بالنسبة لهم، من خلال ربط تعابير الوجه الحيادية مع الابتسامة العريضة، وربط التعبير الحيادي بابتسامة مغلقة، كما طلبوا من 34 مشاركاً مطابقة الصور، حيث كان الجزء السفلي فقط من الوجه مرئياً.

ووجدوا أن المشاركين حققوا تحسنا بنسبة 9% في تحديد الصور المبتسمة، عند مقارنة صورتين للشخص نفسه، وتحسن بنسبة 7% عند مقارنة صور شخصين مختلفين ولكن متشابهين.

ونتيجة لذلك، يقترح الباحثون أن استخدام صورة لشخص مبتسم عند نقاط فحص جوازات السفر، على سبيل المثال، يمكن أن يساعد في تحسين معدلات نجاح تحديد الهوية مقارنة باستخدام الصور بتعابير وجه محايدة.

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