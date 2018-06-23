الاستغلال الأسوأ للمونديال.. «كوكايين» داخل مجسم كأس العالم

تواصل – وكالات:

أوقفت شرطة الأرجنتين، عصابة حاولت أن تهرب كميات من الكوكايين والماريجوانا في مجسمات لكأس العالم، لكن الحيلة لم تنطلِ على السلطات.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أوقفت الشرطة ستة أشخاص وحجزت 1.5 كيلوغرام من الكوكايين والماريجوانا، فضلاً عن مصادرة سيارتين وقطعتي سلاح.

وتصل القيمة التقديرية للمخدرات المحجوزة بمنطقة لاماتانزا في بوينوس آيريس، إلى قرابة 132 ألف دولار أمريكي.

وتستغل عصابات المخدرات كأس العالم المقامة في روسيا لأجل إحراز رواج موسمي، وسط انشغال سكان البلاد بمتابعة مباريات المنتخب.

وأكد وزير الأمن الأرجنتيني، كريستيان ريتوندو، ضرورة التعامل بصرامة مع عصابات المخدرات في البلاد، قائلاً إن من الضروري أن ينال الموقوفون جزاءهم في السجن، حتى لا يعودوا إلى عملهم المحظور.