تحديث جديد من «قوقل» لحماية بيانات المستخدمين

تواصل – وكالات:

أزاحت شركة قوقل الستار عن تحديث جديد لصفحة الحساب الرسمية التابعة لها؛ إذ تحاول أن تكون أكثر شفافية حول كيفية قيامها بجمع معلوماتك الخاصة.

وأجرت الشركة الأمريكية لصفحتها الرسمية إعادة تصميم أبسط، كما دعمتها بفئات أكثر بروزاً جنباً إلى جنب مع سرعة الوصول إلى بيانات النشاط ومراجعة إعدادات الخصوصية.

وأوضحت الشركة، التغييرات في مشاركة جديدة على مدونتها؛ إذ أصبحت خيارات الخصوصية والأمان أكثر وضوحًا الآن فى صفحة الإعدادات المعاد تصميمها، مبينةً أنها ستعرض أيضاً اقتراحات حول طرق لتعزيز أمان حسابك بمرور الوقت.

على سبيل المثال، قد يقترح قوقل على المستخدمين إزالة تفاصيل حساباتهم من الأجهزة القديمة التي لم يعد يستخدمونها، أو إزالة تطبيقات الهواتف غير المتحقق منها والتي يمكنها الوصول إلى بيانات الحساب.