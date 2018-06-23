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غدا.. جامعة تبوك تستقبل طلبات الالتحاق للعام الدراسي المقبل

غدا.. جامعة تبوك تستقبل طلبات الالتحاق للعام الدراسي المقبل
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تواصل – واس:

تبدأ جامعة تبوك غداً في استقبال طلبات الراغبين والراغبات في الالتحاق بالعام الجامعي المقبل 1439 / 1440 هـ التي ستستمر حتى الثامن والعشرون من الشهر الجاري عبر بوابة الجامعة الإلكترونية ، على أن يتم إعلان نتائج القبول في السادس من شهر ذو القعدة المقبل.

وكشفت الجامعة عن موعد تثبيت الرغبات التي ستكون في مستهل اليوم التالي من تاريخ إعلان نتائج القبول الأولية وتستمر لمدة ثلاثة أيام ، ليتم في الثاني عشر من ذي القعدة الإعلان عن النتائج النهائية، لتبدأ الدراسة بعد عيد الأضحى المبارك في الثاني والعشرين من شهر ذو الحجة.

وأشار إلى أن شروط القبول العامة، تستوجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو أم مواطن، والحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وأن لا يكون الطالب مقبول أو مسجل في برنامج أكاديمي آخر في جامعة تبوك أو أي جامعة سعودية أخرى ، ودخول الاختبارات اللازمة للتخصص الموضحة في شروط القبول الخاصة والمتوافرة في موقع الجامعة التالي :  https://www.ut.edu.sa/ar/admissions-and-registry

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